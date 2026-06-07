Calamai: "Kean vuole restare in Italia, un'opzione è il Como. Oggi vale la metà della clausola"

Kean vestirà ancora la maglia della Fiorentina nella prossima stagione?

Sono tante le ipotesi legate al futuro dell'attaccante viola Moise Kean. Secondo quando scritto da Calamai su tuttoilmercatoweb, il numero 9 vorrebbe restare in Italia e, nel caso in cui la Fiorentina volesse venderlo, ci potrebbe pensare il Como, che ha estremamente bisogno di italiani.

"Chiudo la parentesi dedicata ai bomber con Kean. Nessuno credo porterà alla Fiorentina i 62 milioni della clausola. Oggi Moise vale poco più della metà. Kean vorrebbe restare in Italia. Un'opzione interessante potrebbe essere il Como che ha un disperato bisogno di italiani di prima fascia. Ma Fabregas è disposto ad accettare la sfida Kean? Non parlo del valore del calciatore ma del suo modo di vivere il calcio e le sue altre passioni. Se Fabregas riuscisse a inquadrare Kean sarebbe una grande vittoria per il Como che avrebbe il centravanti giusto per la Champions e per la nostra Nazionale che avrebbe il goleador di cui ha assoluto bisogno"