Calamai: “Kean, se gioca contro la Roma sarà difficile vederlo partire. Speriamo segni all’Olimpico”
Il commento di Luca Calamai sulla vicenda Kean
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2026 15:32
Il noto giornalista, Luca Calamai, ha commentato la trattativa Kean-Como nel corso della sua rubrica per Radio FirenzeViola: "Tanta elettricità per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, ma secondo me tutto ruota attorno alla decisione che potrà prendere Kean sull'interesse del Como".
"Tutti ci chiediamo quale sia la dead-line per accettare un'eventuale offerta per il giocatore, ma vi dico la mia: se lunedì scenderà in campo all'Olimpico, a quel punto sarebbe veramente difficile se non impossibile un suo addio. Magari sperando che possa segnare contro la squadra giallorossa"