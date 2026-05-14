Calamai: "Il popolo Viola ha perso entusiasmo: il Presidente intervenga per riaccendere la passione"

Il noto giornalista, Luca Calamai, invita il Presidente della Fiorentina a dare delle risposta ai tifosi Viola

Questo il pensiero di Luca Calamai a RadioFirenzeViola: "È da tempo che invoco l’intervento chiaro del presidente Joseph Commisso per spiegare ai tifosi viola qual è il suo progetto. Nel giorno del suo compleanno raccolgo un duro sfogo di Pupo che parla di un disamore nel mondo Fiorentina, non riconoscendosi più nel progetto. Un altro grande personaggio, Ciccio Graziani, parla addirittura di una società che potrebbe essere messa in vendita".

"Questo è l’umore anche del tifoso meno popolare. Al di là degli slogan, ora servono messaggi che facciano chiarezza e riaccendano la passione".