Calamai: “Gudmundsson, col Watford hai la tua occasione: ora servono cuore e partecipazione"

Il giornalista indica l'islandese come uno degli osservati speciali contro il Watford

Il noto giornalista, Luca Calamai, nel corso della sua rubrica per Radio FirenzeViola si è proiettato all'amichevole di stasera contro il Watford: "Volevo fare una brevissima riflessione sull'amichevole con il Watford. Seguirò con molta attenzione Gudmundsson, sai che io non appartengo al partito di quelli che darebbero all'islandese un'altra opportunità".

"È però anche vero che le vie del calcio sono infinite e con una Fiorentina al palo per gli attaccanti esterni Gudmundsson ha l'opportunità di dimostrare a Grosso e anche a Paratici che potrebbe essere lui uno degli esterni viola. Al di là di possibili gol chiedo a Gud cuore e partecipazione. So che chiedo qualcosa che è contro la sua natura, essendo lui gelido, freddo e lontano da tutti, non basta però comportarsi bene in allenamento, se lui vuole restare deve dimostrarlo e l'amichevole con il Watford può essere un'opportunità".