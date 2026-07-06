Calamai: "Dragusin è il primo grande segnale di Paratici: la Fiorentina vuole riconquistare l'Europa"

Il commento di Luca Calamai sull'imminente arrivo di Radu Dragusin

Luca Calamai, nel corso della sua rubrica per Radio FirenzeViola, ha commentato così l'acquisto di Dragusin: "Altro che autofinanziamento, che sembrava la stella cometa del mercato della Fiorentina. Devo dire che l'arrivo di Dragusin segna una svolta fondamentale, perché fin qui la Fiorentina aveva chiuso per un buon talento, Viery, e per un altro prospetto interessante come Thorstvedt. Però Dragusin è un'altra storia, ha un altro valore".

"Ci siamo chiesti di cosa avranno parlato a New York Paratici e Commisso, ora lo sappiamo: della volontà di costruire una Fiorentina forte e ambiziosa, che possa riprendersi nel tempo il posto che gli spetta. Siamo solo agli inizi del mercato ma se il buongiorno si vede dal mattino, il buongiorno della Fiorentina è quello di riprendersi un posto in Europa".