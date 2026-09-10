Calamai: "Del bel gioco ne parliamo a Natale, è l'ultimo dei problemi. Usciamo dalla zona salvezza"

Calamai indica la priorità del nuovo tecnico viola: “Serve restituire identità e sangue alla squadra”

Calamai Radio FirenzeViola, ha parlato di Paolo Vanoli e di ciò che il nuovo allenatore dovrà dimostrare alla guida della Fiorentina, a partire dalla sfida contro il Venezia.

"Sento chiedersi se Vanoli saprà far giocare bene la Fiorentina. Qualcuno è andato a rivedere le partite della scorsa stagione, sottolineando come, salvo rare occasioni, come la vittoria di Torino contro la Juventus, non si sia visto un calcio particolarmente bello. Credo che in questo momento il bel gioco sia l’ultimo dei problemi della Fiorentina e di Vanoli.

Vanoli dovrà essere giudicato per quello che riuscirà a restituire alla squadra in termini di identità e per il sangue che riuscirà a mettere in quei giocatori che in questo momento passeggiano per il campo. Per il bel gioco ci diamo appuntamento a Natale. Adesso pensiamo a uscire dalla lotta salvezza”.