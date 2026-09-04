Calamai: "De Gea è il punto di riferimento: deve aiutare Grosso, i suoi compagni e tornare decisivo"

Le parole di Luca Calamai su De Gea che è chiamato ad essere un leader dentro e fuori dal campo

Nel suo consueto appuntamento per Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato di David De Gea: "A lui toccano più ruoli, è il capitano: prima di tutto deve spiegare ai nuovi arrivati che cos'è Firenze, perché lui l'ha capito ed è in grado di trasmetterlo ai compagni; poi deve aiutare l'allenatore, perché Grosso è stato un grande calciatore ma non ha una grande storia da tecnico; e infine tornare il miglior De Gea, quello che quando è arrivato in viola ha regalato una montagna di interventi decisivi fra i pali.

"Lo spagnolo deve essere un punto di riferimento e il punto di connessione tra la Fiorentina di ieri e quella di oggi".