Calamai critica Mancini: "Scelte bizzarre. Non capisco perché non puntare su Fagioli come regista"
Il giornalista ha commentato le scelte del Ct per Italia-Belgio, soffermandosi sulla posizione del centrocampista viola
A cura di Redazione Labaroviola
25 settembre 2026 15:23
Luca Calamai su Radio FirenzeViola, ha parlato delle scelte di Roberto Mancini in vista della sfida tra Italia e Belgio, concentrandosi in particolare sul possibile mancato impiego di Nicolò Fagioli.
"Questa possibile scelta mi lascia abbastanza perplesso. Non riesco a capire perché Mancini non voglia affidarsi a Fagioli come regista della Nazionale. Secondo me utilizzarlo da mezzala non valorizza al meglio le sue caratteristiche e trovo curioso che, proprio nel ruolo di regista, il ct sembri preferire Mandragora. Mi auguro che possa cambiare idea".