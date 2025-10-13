Calaiò: "Kean-Retegui coppia perfetta. Piccoli giocherebbe bene vicino a Kean, ha personalità ed è bravo"

L'ex attaccante con la maglia del Napoli, Emanuele Calaiò, a Radio Firenze Viola parla della Nazionale di Gattuso e di alcuni giocatori della Fiorentina di Pioli:"Penso che con l'arrivo di Gattuso si...

L'ex attaccante con la maglia del Napoli, Emanuele Calaiò, a Radio Firenze Viola parla della Nazionale di Gattuso e di alcuni giocatori della Fiorentina di Pioli:

"Penso che con l'arrivo di Gattuso si sia dato un segnale che la squadra ha recepito, adesso c'è la voglia da parte dei giocatori di andare in nazionale, c'è uno spirito diverso anche in campo, sulle seconde palle, sui duelli: ho visto un ottimo gioco, secondo me, per dare un impatto a livello di mentalità e di gioco Gattuso è stata la scelta giusta, Spalletti è un allenatore che ha bisogno di più tempo, di vivere i giocatori giornalmente. Mi ha fatto piacere vedere una soluzione 4-4-2 perchè non è facile vedere due attaccanti giocare insieme e funzionare come Kean e Retegui, che per mi si completano benissimo, anche se adesso purtroppo Moise è infortunato, ci sono Esposito, Raspadori, attaccanti importanti insomma. C'è da dire che l'Italia ha giocato comunque contro squadre abbordabili, non difficili da affrontare, bisogna vedere come se la cava contro avversari più tosti. La partita con l'Israele ha un'importanza vitale per preparare al meglio i play off perchè presumo che la Norvegia vincerà il girone; comunque è una nazionale che ha fatto tornare l'entusiasmo e speriamo di raggiungere il mondiale perchè non si può vedere un altro mondiale senza l'Italia.

Piccoli a me piace molto, è un ottimo attaccante per l'età che ha, ha pure molta personalità, ovviamente ci vuole tempo, non mi posso esporre dopo 6 partite di campionato nè sui singoli giocatori nè sulle squadre, magari con Piccoli c'è stato poco tempo per definire la coppia con Retegui, ma è una coppia che in futuro potrebbe funzionare. La Fiorentina adesso sta avendo un pò di problemi anche perchè quando arriva un nuovo allenatore non è facile entrare nei meccanismi subito, comunque la rosa di Pioli non ha solo problemi nel reparto d'attacco ma i problemi sono generali, ci vuole più tempo e più fiducia: basterebbe una vittoria per riportare la serenità e per ripartire. Secondo me la coppia Kean-Piccoli ci potrebbe stare perchè Moise attacca la profondità e Piccoli lo puoi usare da pivot, quindi in futuro potrebbe andare anche bene. Piccoli deve ancora trovare la continuità, deve consacrarsi in serie A, Pio Esposito è di un altro livello, è un attaccante completo, ogni allenatore lo vorrebbe, mentalmente sul campo sembra abbia 30 anni, diciamo che è l'attaccante del momento, ma si parlerà anche di Piccoli se riuscirà a farsi vedere incidenti".