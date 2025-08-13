Cagliari-Fiorentina, dove vederla in tv e le quote dei bookmakers

Il primo impegno della Viola in campionato sarà fuori casa contro il Cagliari. Vediamo dov'è possibile vederla in tv e le quote dei bookmakers

Domenica 24 Agosto la Fiorentina farà il suo debutto un campionato a Cagliari contro i sardi. Vediamo insieme le quote dei bookmakers per questo match e dove poterlo vedere in tv.

Primo match di Serie A fuori casa per la Fiorentina di Pioli che affronterà il Cagliari alla Unipol Domus.

Se per caso vi state chiedendo dove vedere Cagliari-Fiorentina, sappiate che Il match sarà trasmesso in streaming su Dazn e piu precisamente sul canale Dazn2.

Vediamo ora un analisi del match prendendo in considerazione le quote dei bookmakers.

Se prendiamo la comparazione quote con il segno 1X2, ecco che vediamo come la vittoria del Cagliari sia quotata intorno a 3.10, vicino come quota il pari a 3.40 mentre il segno 2 con la vittoria esterna della Fiorentina é quotato mediamente 2.25.

Qui in basso potete vedere la comparazione quote 1X2 di Sisal, Bwin e Gioco Digitale.

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Per quanto riguarda il gol/no gol e l'over/under 2.5 goal vediamo delle quote piuttosto equilibrate, con un gol da entrambe le squadre quotato mediamente 1.80 e il segno over 2.5 (almeno 3 reti in totale nel match) quotato 1.82 mediamente.

Pare dunque che i viola siano leggermente favoriti, ma molto dipenderà anche dai rispettivi stati di forma delle due squadre visto che siamo alla prima vera partita importante della stagione e va misurata la freschezza atletica dei giocatori.

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Qui una tabella con i migliori bonus scommesse del momento in comparazione tra loro.

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