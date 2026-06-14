Butez elogia De Gea: "Fa grandi parate ed ha ottimi riflessi, per questo lo studio"

L'estremo difensore del Como parla di De Gea

Il portiere Jean Butez del Como, durante un intervista a La Gazzetta dello Sport ha citato anche De Gea tra i suoi modelli:

“Non ho un vero e proprio riferimento, mi piace osservare stili differenti. Ovviamente prediligo Neuer, Ter Stegen, Ederson… portieri che giocano in squadre con molto possesso e molto coinvolti nella costruzione del gioco. Studio anche altri stili, per esempio De Gea: grandi parate e ottimi riflessi. Dedico molto tempo anche a rivedere me stesso. Può sembrare un po' egocentrico ma è davvero importante per crescere, analizzarsi per poi potersi adattare allo stile dell'allenatore”.