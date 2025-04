Buone notizie per il Betis: escluse lesioni gravi per Rodriguez. Può esserci con la Fiorentina

Buone notizie per il tecnico del Betis, Manuel Pellegrini. Riccardo Rodriguez, che giovedì scorso aveva dovuto lasciare il campo al 25° minuto durante la partita contro lo Jagiellonia a causa di un fastidio muscolare, ha svolto degli esami medici al suo ritorno a Siviglia, che hanno escluso lesioni gravi. Secondo quanto riportato da Marca, il club non ha diffuso un bollettino medico ufficiale, ma si è affidato a una valutazione settimanale. Tuttavia, secondo le prime indicazioni, Rodríguez potrebbe essere già disponibile giovedì per la sfida casalinga contro il Valladolid al Benito Villamarín.