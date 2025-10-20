Bucciantini: “La tecnica senza coraggio è solo banalità. Pioli? E’ la speranza migliore di Firenze”

Il giornalista e opinionista Marco Bucciantini parla ai microfoni di Radio Bruno analizzando la complessa situazione Viola compresa l’ennesima sconfitta, questa volta in casa Milan. Ecco cosa dice:

“La partita come quella di ieri a Milano, sì sarebbe stata difficile a prescindere, ma rimarrà sempre imbruttiva dall’emergenza della Fiorentina e dalle assenze del Milan, con un episodio dall’interpretazione dubbia che è quello del rigore. Anche ieri abbiamo assistito ad una squadra che ha difficoltà ad essere protagonista in campo, che ha trovato il vantaggio in uno dei pochissimi tiri in porta che ha fatto, dal punto di vista offensivo ieri sono stati peggio che contro la Roma, anche perchè il vantaggio non ha saputo dare personalità alla squadra, non è stato sfruttato per poter spiccare il volo. Da dopo i cambi del Milan dal 56′ in poi, questo ha dominato, la Fiorentina ha subito, la squadra di Allegri senza essere neanche troppo limpida, è sempre riuscita a rimanere nell’aria di rigore della Viola. Manca una tendenza di Fiorentina in quello che fa in campo in questo campionato ed è preoccupante dopo 7 partite; non c’è neanche un episodio che svolti lo stato delle cose, il vantaggio sarebbe potuto essere quell’episodio lì.

Roma e Milan, come dicono le statistiche, sono squadre con cui è difficile creare, hanno preso pochissimi gol dall’inizio del campionato, però comunque la Fiorentina sta poco nella metà campo avversaria, servono esterni, mezzale che vadano a riempire l’area e che cerchino di avvicinarsi a Kean. Gudmundsson veniva dalla nazionale in cui ha fatto molto bene, ma Pioli ha preferito far giocare quelli che ha allenato in questo periodo, Mandragora, Fagioli, Fazzini, Nicolussi… e ha giocato fino al 70′ con solo Kean come attaccante, e va bene giocare così ma devi crescere nella qualità del gioco, quando giochi con un attaccante solo la palla deve essere coraggiosa, gli devi concedere movimento all’attaccante, lo devi cercare ed accompagnare. Ieri dovevano prendere il sopravvento le fasce secondo me, Dodò e Gosens, ma per funzionare devi palleggiare in modo estremamente veloce in questi duelli. In questo momento siamo un ibrido preoccupante che non si riesce a risolvere perchè: ad inizio anno abbiamo provato ad immaginare una squadra un pò più aggressiva e poi, dopo due partite, abbiamo ripiegato sulla tecnicità della squadra, Nicolussi, Fagioli, Fazzini, come qualità hanno proprio la tecnica, ma se non hai coraggio poi la tecnica non serve a niente, essere tecnici e non avere coraggio significa essere banali. Vedi Fagioli e Fazzini ieri che la maggior parte dei palloni toccati li hanno tirati all’indietro, se sei tecnico devi avere coraggio, sennò non vedo la tecnica, banalizzi e vai sotto su altre componenti. Ieri il Milan aveva poco per vincere ed ha vinto, in questo momento la Fiorentina è proprio attratta dal negativo.

Nel calcio sei sempre in discussione. Io le parole di Pradè di ieri le condivido tutte, in questo momento Pioli, anche se c’è qualcosa che non trova in questa squadra, ma è la speranza migliore della Fiorentina. Non è facile vedere lo sbocco di questa situazione ma ancora non mi sfiora l’idea di cambiare Pioli perchè penso sia il pezzo forte di questa avventura, poi alla fine potremo fare un processo a cosa non stia funzionando, ma adesso il compito è quello di fare funzionare le cose perchè la classifica non potrebbe essere più brutta”.