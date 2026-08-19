Bucciantini: "La cessione di Kean darebbe margine per completare la rosa, ma di attaccanti come lui ce ne sono pochi"

Marco Bucciatini ha parlato di Moise Kean e della sua possibile cessione

Intervenuto nell’edizione odierna di Calciomercato su Sky Sport, l'opinionista Marco Bucciantini ha parlato anche del futuro di Moise Kean e della possibilità di una sua cessione. Secondo il giornalista, un’eventuale partenza dell’attaccante permetterebbe alla Fiorentina di avere maggiore margine per completare la rosa, ma allo stesso tempo priverebbe i viola di un giocatore difficile da sostituire. Queste le sue parole:

“Il ricavato di una sua eventuale cessione potrebbe essere utilizzato per comprare un esterno forte e quindi completare la rosa. Kean però viene da una stagione difficile, in cui ha avuto un problema fisico molto fastidioso, eppure nonostante tutto ha fatto quindici gol contando anche la Nazionale. Sono pochissimi in Italia gli attaccanti che hanno raggiunto questa cifra, e ciò significa che Kean è forte”.

"Se dovesse andare al Como, la Fiorentina perderebbe un attaccante forte. Si parla spesso di Kean come di un personaggio, a volte si guarda più quello che fa fuori dal campo scavando intorno al calciatore eppure lo vuole il Como, cioè la squadra più quadrata ed equilibrata del campionato. Questo significa che se un calciatore è forte, se lo alleni bene, lo puoi mettere in qualunque contesto”.