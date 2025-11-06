Bucciantini: “I problemi di salute di Commisso e l’oceano di distanze sono un problema per la Fiorentina”

Il telecronista e giornalista Marco Bucciantini parla a Sky nel pre partita di Mainz-Fiorentina. Ecco cosa dice:

“Il problema della Fiorentina per me in questo momento per me è generale e va un pò inquadrato, è a una distanza oceanica dalla società, i problemi di salute di Rocco Commisso misurano una distanza che in alcuni momenti è più pesante, poi ci sono sempre delle piazze, delle realtà in cui la proprietà è più importante, in cui la voce del “padrone” è necessaria soprattutto in certi momenti. La società da sabato scorso è cambiata, c’era un uomo di riferimento, Pradè, che da sabato scorso se n’è andato, si sta proprio ristrutturando la società.

Sulla panchina, questa è una settimana in cui da domenica a domenica ci saranno stati 3 allenatori, c’è un disorientamento e, per quanto riguarda lo stadio, è l’unico stadio in serie A dimezzato dai lavori cominciati diversi anni fa e ancora lontani dalla fine. La squadra voleva preparare il centenario con lo stadio nuovo e non ce la farà. Per tutte queste cose è un momento difficile, serio, non è secondo me una contingenza negativa, da questi problemi profondi non se ne esce solo con un’idea tattica, se ne esce con un senso di avventura, di ambiente, con un’ambizione, con un rilancio, che può arrivare da una proprietà se ha la forza di farlo. La piazza ha bisogno di un rilancio”.