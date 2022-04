Bucciantini esalta Nico: “Può diventare il giocatore più forte della Serie A. Esploderà con Italiano”

Marco Bucciantini, noto opinionista, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina dopo il successo di Napoli. Ecco le sue parole: “A Nico Gonzalez mancava l’ultimo passo, Italiano è l’allenatore giusto per far esplodere questo calciatore. Cabral? Sa giocare a calcio, è un centravanti che manovra, aiuta Gonzalez e lo sgrava da alcuni compiti tecnici, così può diventare uno dei calciatori più forti di questa Serie A”.

