Bucciantini: "Con l'arrivo di Mastantuono la Fiorentina torna ad essere rilevante nel calcio italiano"

Le parole di Marco Bucciantini al Pentasport sul momento esaltante che sta vivendo la Fiorentina nell'estate del centenario

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Marco Bucciantini ha analizzato il momento della Fiorentina, soffermandosi sull'arrivo di Mastantuono, sulle possibili mosse di mercato e sulla recente polemica legata alle parole di Ivan Zazzaroni.

Sul nuovo acquisto viola, Bucciantini non ha dubbi:

"Mastantuono è un colpo che va oltre il semplice mercato. Dà un significato a Firenze, alla Fiorentina e alla sua gente, rappresentando un chiaro segnale di ambizione. La Fiorentina torna a essere una realtà rilevante nel calcio italiano".

Sulla posizione di Piccoli:

"Se l'interesse del Bologna fosse concreto, potrebbe essere una buona occasione per lasciarlo partire. A 24 anni ha già cambiato tante squadre e probabilmente avrebbe dovuto trovare continuità a Cagliari. Con l'eventuale arrivo di Pellegrino la rosa sarebbe ulteriormente rinforzata, anche se vedo più verosimile un profilo come Pinamonti nel ruolo di vice-Kean".

Sulla critica di Zazzaroni di non puntare sugli italiani:

"La Fiorentina, in realtà, schiera molti italiani e ha valorizzato giocatori importanti in chiave azzurra, da Fagioli a Comuzzo fino a Ndour. Inoltre, il nuovo centro sportivo è pensato proprio per formare i talenti del futuro. La crisi della Nazionale non dipende dal lavoro dei club: il fallimento riguarda il sistema calcio italiano nel suo complesso, non la Fiorentina o altre singole società".