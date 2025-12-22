Bucchioni:”Paratici? Obiettivo salvare la Fiorentina e poi riportarla ai livelli che merita”

Nel suo abituale editoriale del lunedì su Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha dedicato spazio anche alla Fiorentina, soffermandosi sull’ormai probabile approdo di Fabio Paratici in viola. Secondo l’opinionista, l’ex dirigente della Juventus, già sondato dal Milan la scorsa estate, avrebbe raggiunto un accordo con il club gigliato per un contratto quinquennale, con pieni poteri sull’area tecnica.

L’obiettivo immediato è chiaramente quello di risollevare una squadra in difficoltà, ma l’idea di fondo è più ampia: avviare un progetto ambizioso per riportare la Fiorentina a livelli più consoni alla sua storia. Paratici deve ancora liberarsi dal Tottenham, ma l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve, addirittura già nelle prossime ore. Con sé porterebbe il proprio staff di scouting e non è escluso che già a gennaio possa intervenire in modo deciso sul mercato, andando a rimettere mano a una rosa che finora ha profondamente deluso, nonostante un investimento estivo vicino ai 90 milioni di euro.

Non è passata inosservata la coincidenza tra la notizia dell’arrivo di una figura forte in dirigenza e la ritrovata energia mostrata dalla squadra, culminata con la prima vittoria stagionale in campionato dopo sedici giornate. Al netto dell’espulsione dell’Udinese dopo appena otto minuti, è stato evidente un cambio di atteggiamento generale. Un gruppo apparso a lungo smarrito sembrava aver bisogno proprio di questo: la percezione concreta di un cambiamento profondo all’interno della società. La strada verso la salvezza resta complicata, ma lo scenario intorno alla Fiorentina, oggi, sembra decisamente più luminoso.