Bucchioni: "Vanoli prima inadatto e poi ripreso: troppa improvvisazione in questa Fiorentina"

Il direttore di Italia 7 commenta il ritorno di Vanoli sulla panchina Viola

Enzo Bucchioni ha commentato il ritorno di Paolo Vanoli a Radio Sportiva: "Affidarsi di nuovo a Vanoli proprio non mi torna e dà l’idea di tanta improvvisazione, ci sono tante cose che non tornano, tra esonero e scelta del sostituto. C’era un disegno a tavolino fatto con Grosso, e di fronte alle difficoltà si butta tutto a mare?"

"Vanoli non era stato ritenuto adatto al nuovo progetto della Fiorentina, era stato buttato a mare dopo la grande impresa della salvezza… e ora ci si rimette in mano ad un bocciato, perché? Per perdere meno tempo possibile, perché conosce meccanismi, diversi calciatori, società”.

Conclude: "Vanoli dovrà essere non bravo, di più. Questa Fiorentina ha difetti profondi che saranno difficili da arginare".