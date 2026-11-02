Bucchioni: "Stasera è obbligatorio vincere. Vanoli si affida ai giocatori che conosce meglio"

Enzo Bucchioni ha rilasciato il solito commento su Radio Bruno dopo le scelte ufficiali della Fiorentina

A poco meno di un'ora dal fischio di inizio di Sassuolo-Fiorentina, Enzo Bucchioni ha commentato le scelte di Paolo Vanoli all'interno del prepartita de "Il Pentasport"

Ecco le parole del giornalista fiorentino:

"Penso che si vede la continuità nelle scelte dell'allenatore, vuol dire conoscenza. I giocatori si conoscono meglio e tutto quello che significa essere squadra. Insistendo con gli stessi Vanoli pensa di raggiungere l'obbiettivo. Tre partite in una settimana magari implicava cambiare un po' ma capisco quello che vuol fare Vanoli. Nel momento di difficoltà lui si aggrappa a quelli che conosce meglio. Joao Mario ha giocato bene ed è anche giusto riconfermare quello di buono che si è visto giovedi. Avrei sfruttato Oulai ma significa avanzare Fagioli. È obbligatorio vincere stasera, è una gara spartiacque. Sei con l'acqua alla gola e tutte le partite sono decisive e ti aspetti una svolta. In queste due partite almeno riuscire a fare quattro punti vorrebbe dire avere la sensazione di uscirne"