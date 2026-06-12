Bucchioni: "Ruggeri? Vorrei crederci, ma non posso. Come fa un giocatore del genere a venire a Firenze?"

Le parole di Enzo Bucchoni ai microfoni di Radio Bruno: il colpo della Juventus e l'ipotesi Ruggeri

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha commentato sia il futuro assetto dirigenziale della Juventus sia una delle voci di mercato che riguardano la Fiorentina. Sul passaggio di Giovanni Carnevali in bianconero, il giornalista non ha dubbi: "Carnevali diventa direttore generale e amministratore delegato della Juventus. È una figura destinata a spostare gli equilibri della Serie A. Parliamo di uno dei dirigenti più bravi del calcio italiano, il nuovo Marotta". Bucchioni ne ha esaltato le qualità: "Ha capacità straordinarie, sia dal punto di vista dialettico che nella lettura delle situazioni e nella gestione del calcio. È in questo ambiente da tantissimi anni e sarà molto difficile per il Sassuolo trovare un sostituto". Poi il giudizio sull'operazione Juventus: "I bianconeri hanno fatto un grande colpo. Hanno inserito un numero uno in società per riportare il club ai livelli che gli competono. Da quando è andato via Marotta la Juventus ha avuto molte difficoltà, adesso rimette al suo interno una figura che può riallacciare quel percorso". Infine il commento sul presunto interesse della Fiorentina per Ruggeri: "Mi piacerebbe crederci perché sarebbe un segnale straordinario, ma faccio fatica. È un giocatore nel pieno della carriera, titolare nell'Atletico Madrid e protagonista in Champions League. Ci sono club di livello superiore che lo seguono. Magari una telefonata c'è stata davvero, ma mi sembra una pista molto complicata. Anche dal punto di vista economico è difficile immaginare che possa guadagnare a Firenze quanto percepisce a Madrid", ha concluso Bucchioni.