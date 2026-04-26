Bucchioni: "Rugani non lo terrei, vorrei altro. Intrigante questo tridente con Gudmundsson falso 9"

Enzo Bucchioni ha commentato a Radio Bruno le scelte di formazione di Vanoli e la possibilità di riscattare Rugani

Enzo Bucchioni ha commentato a Radio Bruno le scelte di Vanoli contro il Sassuolo:

“I risultati sono arrivati e il divario è ampio, poi se guardi Cremonese e Lecce sono squadre abbastanza dimesse. Un divario che fa stare tranquilli. Vorrei vedere questa Fiorentina crescere, oggi è interessante con questi 3 davanti. Poteva essere una scelta intrigante anche senza infortuni. Calcisticamente può essere interessante vedere Gudmundsson che rientra e gli altri che si buttano ai lati. C’è Rugani titolare, non mi appassiona e vorrei giocatori pronti nel prossimo futuro e non lui. Se gioca si avvicina al riscatto evidentemente c’è qualcosa di positivo"