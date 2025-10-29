Bucchioni: “Pioli va a tentativi, passa dal doppio regista al farli fuori entrambi. Gosens va fatto fuori”

Il giornalista Enzo Bucchioni parla nel pre partita di Inter-Fiorentina a Radio Bruno. Queste le sue parole:

“Le scelte fatte oggi da Pioli? Sono un pò sorpreso soprattutto in mezzo al campo, dal doppio regista a zero registi, bocciarli tutti e due contemporaneamente fa pensare al fatto che ci siano ancora tanti lavori in corso. Alla nona giornata questa squadra dovrebbe avere maggiori certezze ma abbiamo visto che non ne ha, questi sembrano tentativi più che altro. Mi aspettavo un Viti al posto di Ranieri perchè da un punto di vista puramente calcistico ha una maggior disciplina tattica Vita, non mi aspettavo invece nessuno dei due registi. Io non avrei fatto giocare Gosens invece, magari stasera un Fortini che ha voglia di emergere poteva servire, però ripeto siamo dentro una serie di tentativi. Stasera per compete con l’Inter serve una grande partita e spero che abbia scelto i giocatori che per lui in questo momento sono i più motivati. Credo molto in Sohm, può mettere gamba, fisicità, proiettarsi verso la rete, speriamo vada. Non mi aspetto che stasera la Fiorentina vada a San Siro per vincere la partita ma mi aspetto il giusto atteggiamento dal punto di vista caratteriale: voler dimostrare e reagire dato il momento calcisticamente drammatico. Mi aspetto una Fiorentina aggressiva sulla palla e sulle marcature mantenendo sempre una grande compattezza, questo implica un’identità però che non abbiamo ancora visto. Conosciamo come gioca l’Inter, ma credo che Pioli abbia lavorato nelle ripartenze dato che l’Inter ha lasciato molte ripartenze anche con il Napoli e lì Kean potrebbe fare male”.