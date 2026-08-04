Bucchioni: "Mastantuono può diventare il Nico Paz della Fiorentina. Paratici? I risultati si vedono già”

Le parole di Enzo Bucchioni su Mastantuono e il lavoro compiuto da Paratici

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha commentato la possibile operazione che potrebbe portare Franco Mastantuono alla Fiorentina, esprimendo grande entusiasmo per il talento argentino.

“Sono contento perché Mastantuono è un giocatore di grande livello. Se vuole crescere nel calcio europeo, Firenze è la piazza ideale per lanciarsi. Anche senza le coppe può diventare una vera star per il popolo viola”, ha dichiarato il giornalista.

Bucchioni ha poi invitato a contestualizzare le difficoltà incontrate dal classe 2007 al Real Madrid: “Ha faticato, ma chi non farebbe fatica in una squadra come il Real Madrid? Soprattutto in una stagione particolare e a soli 18 anni. Le qualità non si discutono”. Secondo Bucchioni, Mastantuono potrebbe ripercorrere quanto fatto da Nico Paz in Serie A: “Può diventare il Nico Paz della Fiorentina. È uno di quei giocatori a cui basta dire: vai in campo e segui il tuo istinto. Salta l'uomo con grande facilità ed è un colpo che guarda al futuro. Anche Nico Paz sembrava destinato a restare un solo anno al Como, poi è rimasto”.

Infine, un elogio al lavoro di Fabio Paratici: “Non è un caso se è stato dodici anni alla Juventus. Ha maturato un'esperienza enorme e costruito rapporti internazionali di altissimo livello. È un uomo di calcio al comando e i risultati si stanno vedendo fin da subito”.