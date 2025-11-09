Bucchioni: “La squadra non può più sbagliare, oggi può avere solo una mentalità: giocare per vincere”

L’opinionista e giornalista Enzo Bucchioni parla a Radio Bruno nell’importante pre partita di Genoa-Fiorentina. Queste le sue parole:

“La squadra da oggi si deve liberare da tutte le paure e le ansie viste fino ad ora e anche di questo atteggiamento dei giocatori che, per certi versi, non è accettabile, credo sia dovuto alla complicata situazione, confido però che Vanoli faccia capire tutte queste cose ai ragazzi e già da oggi bisogna andare in campo con lo spirito giusto. E’ normale che in 48h non si abbia il tempo di cambiare moduli o introdurre troppe nuove tattiche, quello che deve cambiare oggi è soltanto l’atteggiamento da avere in campo, la mentalità. A volte succede che queste energie negative con il giusto stimolo diventino positive anche in così poco tempo, spero che il nuovo allenatore porti una reazione da parte dei giocatori che ci deve essere, ora il tempo è ampiamente scaduto.

Piccoli è un attaccante vero, non potevi andare a Genova impaurito e mettere un Dzeko che non ha la gamba per fare la prima punta e lavorare nei calci lunghi, devi fare la guerra con i difensori avversari; speriamo che quella di giovedì di Piccoli non sia stata veritiera ma uno sfortunato evento, condivido quindi la scelta di Piccoli. Oggi si gioca per vincere, per vincere devi avere un attaccante che la butti dentro, speriamo che porti bene il campo come ha portato a Gudmundsson in passato.

Oggi non voglio guardare la classifica, si deve vincere per forza, ci si potrebbe anche accontentare di un pareggio ma se non fai il risultato oggi poi diventerà ancora più difficile, ti ritrovi a dover vincere 12-13 partite e non è per niente facile, per questo conta tutto, è una mentalità delle squadre che nascono per non retrocedere. La mentalità con cui scendere in campo però è quella di cercare la vittoria, e basta, poi la partita si leggerà durante i 90 minuti perchè è molto delicata. Tutto parte dalla società, quando finisci in queste situazioni le problematiche sono sì, in campo, ma soprattutto fuori, la società si doveva accorgere di quello che stava succedendo con l’allenatore, noi non sappiamo quello che succede dentro gli spogliatoi ma non l’hanno capito neanche quelli che dovrebbero viverlo di più”.