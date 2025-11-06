Bucchioni: “La serie B è a un passo, il futuro della Fiorentina dipende dall’atteggiamento della squadra”

Il giornalista Enzo Bucchioni parla nel pre partita di Mainz-Fiorentina a Radio Bruno. Ecco le sue parole:

“Quelli di stasera sono gli uomini che schierava Pioli, non c’è Kean ma Piccoli, e poi non pensavo potesse giocare con la difesa a 4. Ora è una nuova era e voglio vedere i veri giocatori, se il problema era l’allenatore la squadra deve dimostrare di essere quella che ci aspettavamo, e questo deve succedere da stasera. L’allenatore e il ds sono stati silurati, ora i ragazzi devono dimostrare di essere una squadra, sono stati trattati troppo bene.

Vanoli è un buon allenatore, va valutata la situazione dato che è stato preso in corsa. Se il problema era Pioli, voglio vedere i giocatori che si mettono in gioco da subito e che aiutino l’allenatore nuovo perchè solo cosi si può uscire da questa drammatica situazione. Il futuro della fiorentina dipende da questo tipo di atteggiamento, non so se l’allenatore sia adatto o meno perchè è difficile dirlo in questo particolare contesto, sulla carta era bravo anche Pioli.

Deve cambiare l’atteggiamento dei giocatori che devono dimenticare ciò che è successo, devono dimenticare sia Pioli che Palladino e cominciare a dare ascolto a Vanoli, perchè non se ne può più di vedere una squadra cosi, con questi nomi, ultima in classifica, è inaccettabile. Ora non c’è più niente da aspettare: la serie b è a un passo, forse non se ne rendono conto, la situazione è difficile e tirarsene fuori è sempre complicato. La reazione la voglio vedere a partire dalla partita di stasera”.