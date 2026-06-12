Bucchioni: “Fagioli non è incedibile, davanti ad un offerta ci penserei. E' forte ma si può sostituire”

Le parole di Enzo Bucchioni su Fagioli, giocatore considerato intoccabile da gran parte del popolo viola

Intervenuto a Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha parlato anche del futuro di Nicolò Fagioli e delle possibili strategie di mercato della Fiorentina.

"Fagioli non è incedibile", ha spiegato il giornalista. "Se è felice di restare anche senza coppe e sa di essere un leader, allora lo tieni. Ma se arriva qualcuno dalla Premier League con 40 milioni di euro, io ci penserei: è forte, ma si può sostituire". Bucchioni ha poi aggiunto come la dirigenza avrebbe comunque margini di manovra: "Se dovesse andar via, ci sono altre soluzioni sul mercato. La Fiorentina può trovare alternative".