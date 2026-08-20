Bucchioni: “Fagioli e Oulai insieme? Mediana troppo fragile. Nicolò ha dei limiti, Oulai è aggressivo"

Il commento di Enzo Bucchioni su Fagioli e Oulai

Il giornalista e direttore di Italia 7, Enzo Bucchioni, ha commentato al Pentasport di Radio Bruno il futuro di Nicolò Fagioli:

“Fagioli e Oulai non giocano insieme? In questo momento si fa fatica per caratteristiche a farli giocare insieme. Mi chiedo se Fagioli sia adatto al tipo di calcio che ha in testa Grosso… è un calciatore tecnicamente bravissimo ma va capito in che contesto lo cali. Ha grandi qualità ma anche limiti tatticamente, non saprei quale sia ancora la sua giusta posizione. Oulai è giovane ed acerbo, ma ha le caratteristiche che Fagioli non ha, è aggressivo, sa andare a rubare palla. Fatico a vedere Fagioli anche da interno, in ogni caso, la mediana sarebbe troppo fragile".

Su Torreira: "Tornerebbe utile come alternativa e per far crescere Oulai, anche perché Fagioli chiaramente non ci sta a fare la riserva dell'ex Trabzonspor".