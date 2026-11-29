Bucchioni: "Doveva giocare Beto, oggi è a casa sua. Fiorentina senza identità: lotterà per la salvezza"

Le parole di Enzo Bucchioni a pochi minuti da Udinese-Fiorentina

Il giornalista, Enzo Bucchioni, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno in vista del lunch match tra Udinese e Fiorentina: "Mi sarei aspettato Beto titolare. La formazione non mi sorprende, l'avevano indovinata tutti. Magari un giocatore per variare un po' e per sorprendere l'Udinese avrebbe fatto comodo. Beto oggi è a casa sua".

Se l'Udinese gioca come contro il Bologna, e la Fiorentina non fa una partita di livello, non la vedo bene nemmeno oggi. Prima di Monza avevamo detto che c'erano 4 partite alla portata. La Fiorentina non ha identità di gioco e nemmeno personalità: due cose fondamentali nel calcio. Se non si fa risultato rimani inchiodato in fondo, la Fiorentina deve solo pensare a salvarsi, ma oggi è un crocevia fondamentale".