Bucchioni: “Dodò per l’Inter è l’alternativa a Palestra. Il brasiliano se ne voleva andare in estate”

Il noto giornalista Enzu Bucchioni su Tuttomercatoweb ha parlato del mercato dell’Inter e della situazione di Dodò, queste le sue parole:

“La capolista Inter ha un problema sulla fascia destra per l’assenza di Dumfries e la crescita lenta e difficile di Luis Henrique, assolutamente evidente anche ieri sera contro l’Atalanta. Ha ragione Marotta, un giocatore non può condizionare, ma i nerazzurri sono asimmetrici, attaccano e affondano bene sulla sinistra, la catena Bastoni-Di Marco funziona, sulla destra invece la manovra si inceppa, il brasiliano tecnicamente è forte, ma è impacciato, non prova le giocate, non sfonda e non regala soluzioni. Anche gli altri tentativi tipo lo spostamento di Carlos Augusto non hanno avuto effetto. E allora?

C’è una grande tentazione che si chiama Marco Palestra, vent’anni, esterno dell’Atalanta in prestito al Cagliari. Chi mastica calcio e vede oltre, ha già capito che questo ragazzo ha qualcosa di più e di diverso, è un diamante, un talento con grande personalità. L’Atalanta, ovviamente, non ha furia di vendere, non vorrebbe affrontare il problema a gennaio, ma intanto filtra un prezzo che si aggira attorno ai 35-40 milioni. Tanto, tantissimo. Ma la tentazione resta molto forte per tutti, in particolare per i nerazzurri e il fondo Oaktree che investe volentieri solo sui giovani. Prendere Palestra oggi significherebbe coprire il ruolo per dieci anni o in alternativa fare una plusvalenza futura. Marotta smentisce tutto, ma è il suo mestiere. Chi non lo prenderebbe un ragazzo come questo che se continua così andrà presto in Nazionale?

La valutazione dell’Inter è attorno ai 25 milioni, una distanza non da poco. E per il mercato di gennaio il budget è relativo. Ecco che prende quota l’ipotesi della cessione di Frattesi valutato proprio quei 35 milioni richiesti dall’Atalanta per Palestra. In corsa per il centrocampista la Juve che però propone lo scambio con Thuram già rifiutato. Grande interesse per l’ex Sassuolo anche del Fenerbahce. Vedremo. Certo è che comprare dall’Atalanta, come sa bene l’Inter per Lookman, nonè mai facile. Anche se le società sono amiche serve una follia economica. L’alternativa si chiama Dodò della Fiorentina, giocatore in caduta libera, non vuol rinnovare, avrebbe cambiato aria già l’estate scorsa. Ma l’inter che deve ringiovanire, ha già messo gli occhi pure sul centrale Muharemovic del Sassuolo.”