Bucchioni difende Pradè: "Corona? Troppo facile accusare senza prove. Il suo mondo desta sospetti"

Le dichiarazioni di Enzo Bucchioni sulle accuse di Fabrizio Corona all'ex DS della Fiorentina

Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Sportiva soffermandosi sulle recenti accuse di Fabrizio Corona a Daniele Pradè:

"Fatico a parlare di Corona, le cose che dice vanno poi supportate da prove, le malefatte devono reggere al confronto con la giustizia e la magistratura, altrimenti diventa diffamazione. Corona se ne frega, perché può fare di tutto… è stato anche in galera, il suo mondo va guardato anche un po’ con sospetto”.

Aggiunge: “Pensiamo ai procuratori e ai direttori sportivi da lui coinvolti, come Pradè appunto, che è stato messo alla berlina su presunti affari poco chiari nella sua gestione della Fiorentina… queste cose poi vanno dimostrate, un conto è sospettarle. Troppo facile mettere in moto la macchina del fango senza prove, non mi piacciono queste cose. Se ci sono inchieste ben fatte, allora si può anche arrivare parlare di notizie”.