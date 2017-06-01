Bucchioni: "Berna non firma in bianco, rinnova con clausola a 50 milioni. Pioli lavora da..."

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a Radio Blu: “Bernardeschi? L’agente si dovrà incontrare con la società. Bernardeschi è disposto a rinnovare con clausola da 50 milioni da usare l’anno pr...

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a Radio Blu: “Bernardeschi? L’agente si dovrà incontrare con la società. Bernardeschi è disposto a rinnovare con clausola da 50 milioni da usare l’anno prossimo. Non firmerà il contratto in bianco. Mettiamolo sul mercato e cerchiamo di ottenere il più possibile, penso sia questo il pensiero della Fiorentina. Pioli? Lavora già con la squadra dal 29 maggio".