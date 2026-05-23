Bucchioni attacca Comuzzo: "Calcisticamente non è pronto, non sa difendere e non è mai lucido"

Le parole di Enzo Bucchioni che critica Pietro Comuzzo

Il noto giornalista, Enzo Bucchioni, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno ed ha commentato le ultime prestazioni di Comuzzo: "Calcisticamente non è pronto, gli mancano fondamentali: capacità di difendere, la postura. L'hanno buttato nella mischia troppo presto. Ha qualità fisiche importanti, sa marcare, bisogna lavorarci e ricostruire l'aspetto psicologico. Non è mai stato lucido. Ha bisogno di fiducia".