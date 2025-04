Il Cagliari cade 3-1 a San Siro contro l’Inter, ma le brutte notizie per Davide Nicola vanno anche oltre il risultato. Alessandro Deiola non ci sarà per Cagliari-Fiorentina. Il giocatore rossoblu è stato ammonito nel secondo tempo contro i nerazzurro ed era diffidato. Dunque, salterà la prossima sfida contro i viola di Raffaele Palladino in programma lunedì 21 aprile.

Foto: sito Cagliari