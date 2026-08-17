Brusca frenata! Nazione sull’esterno: “Non è detto che sia un nome altisonante, lo deciderà il mercato”

Potrebbe arrivare un giocatore funzionale anche se non con un cognome di grido

Poco di concreto, anche perché l'equazione successiva deve essere presa con le molle. In tanti hanno pensato che, seppur Leao non si sia dimostrato interessato a vestirsi di viola, Paratici possa andare su un altro profilo di quel livello lì. E qui serve calma. Perché lì a sinistra arriverà sicuramente qualcuno, ma il livello lo deciderà il mercato.

Leao avrebbe potuto rappresentare la classica occasione di fine sessione, magari ce ne saranno altre da qui in avanti negli ultimi giorni. Ma magari anche no. Per la serie, potrebbe arrivare un giocatore funzionale anche se non con un cognome di grido. Profilo basso? Diciamo piuttosto profilo giusto. Anche perché non gioca a favore della Fiorentina il fatto di sbandierare colpi top ai quattro venti. Qualunque interlocutore di mercato dall'altra parte alzerebbe il prezzo in modo esagerato. Lo scrive La Nazione.