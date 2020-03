Il presidente dell’Istituto Superiore della Sanità, Silvio Brusaferro, ha parlato in conferenza stampa della situazione Coronavirus in Italia, escludendo però una riapertura a breve. “La curva ci mostra che stiamo arrivando a una sorta di plateau. Questo significa che le misure stanno funzionando. Dire che siamo arrivati al plateau vuol dire che siamo arrivati al picco, ma il picco non è una punta bensì un pianoro da cui ora dobbiamo discendere. Non dobbiamo illuderci che il rallentamento della diffusione ci faccia rallentare le misure di distanziamento sociale”. Possibile quindi un’apertura scaglionata, con le imprese che potrebbero riprendere dopo Pasqua, mentre bar e ristoranti a inizio maggio.