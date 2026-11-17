Brovarone: "Vanoli dia un'immagine alla Fiorentina. Serve un centrale difensivo forte e un terzino sinistro"

Il punto di vista di Bernardo Brovarone sui vari temi di attualità in casa Fiorentina in diretta su Toscana TV

Ospite della puntata serale di Casa Viola, Bernardo Brovarone ha parlato ai microfoni di Toscana TV.

Sul calendario:

"Andiamo fuori da Firenze per tre volte e una in casa. La storia racconta che la Fiorentina è specialista a cadere in questo tipo di trappola, spesso facciamo un lago di sangue. Mi auguro che questa nuova Fiorentina che sta per germogliare possa evitare le trappole passate. Spero che questa volta con la pausa si sia fatto un lavoro costruttivo e produttivo. L'allenatore ora ha tutte le carte sul tavolo e deve dare un immagine ferma a questa Fiorentina. Adesso si vuole vedere giocare questa squadra con equilibrio, con spettacolo e con attitudine offensiva. Non si vince una partita al Franchi da aprile e siamo a novembre. Io non ci credo perché questo allenatore non mi da quelle vibrazioni li però vediamo."

Su Vanoli:

"Vanoli vada incontro verso la natura di questa squadra. La natura di colui che l'ha costruita va a ricercare la natura opposta. Si sia andati a ricercare Vanoli andando in contrasto con quella che è un'idea chiara del nostro direttore sportivo. Col 4-2-3-1 sono quasi 4 attaccanti davanti, qui nasce un tema lunghissimo che prevede Mastantuono che deve essere più libero di agire sul manto erboso. Una squadra che ha un sistema difensivo in uno stato comatoso come il nostro, va di nuovo ad intervenire sulla metà campo; ma siamo sicuri? La Fiorentina sta cercando un perno centrale di centrocampo quando abbiamo Oulai e Fagioli, qualcosa non torna. Abbiamo mandato in crisi Fagioli perchè con Grosso non aveva considerazione. Poi è tornato il padre calcistico di Fagioli e Oulai si è fatto fuori. Ora Oulai sembra che non può non giocare dopo la partita contro la Juventus. Se prendi un titolare vai a fare un casino grosso, Atta è una mezzala offensiva e non può giocare nel 4-2-3-1 ha un fisico che è troppo sbilanciato, molto meglio Pedro"

Sul mercato

"Il problema della Fiorentina è una squadra che ha fatto un primo mercato imponente, ma oggi la squadra in alcuni aspetti è intrigante e in altri è mancante. Per me si deve partire dalla difesa, il 4-2-3-1 è il ruolo più naturale della squadra con Mastantuono e Njie e Pedro trequartista. Prenderei un centrale di difesa forte e un terzino sinistro. Non riscatterei Dragusin, questi giocatori hanno bisogno di sentire la fiducia, non riusciamo a capitalizzare quello di bello che ci capita da una società sana e ricca"

Su De Gea:

"Arrivo a Giugno con lui e non lo metto in discussione. Penserà lui a colmare più lacune possibili, una struttura difensiva migliore lo aiuterebbe di più"

Su Fagioli:

"Lasciamolo sbagliare, lasciamolo in pace ma è incupito questo ragazzo e se non è capace lui di trovare una collocazione ci vogliono le spalle larghe. Lui ha una sensibilità pazzesca e certe cose vanno affrontate con calma"

Su Ndour:

"Ndour è un buon giocatore che tengo in rosa ma se arrivasse una buon offerta lo cederei"

Su Torreira:

"Vuole venire via dal Galatasaray. Un folle è ossessionato dalla sua moglie e lui vorrebbe risolvere il problema cosi. Però abbiamo Oulai, che bisogno c'è di prendere Torreira?"

Su Hojbjerg:

"Lui è un trattore, giocatore fisico polmonare, potente e riesce a fare qualche bollettino. Ha esperienza, è un titolare della Danimarca da anni. Sono giocatori proposti ma è possibile che noi non abbiamo una cosi ampia visione internazionale da andare a colpire. Ma noi abbiamo colpito, abbiamo speso 60 milioni per due centrocampisti avendo già Fagioli!"