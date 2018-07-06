Brovarone: "Tra Pjaca e Berardi scelgo il secondo, questione di tattica. Chiesa sarebbe il primo a beneficiarne"

L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno: "Chi scelgo tra Pjaca e Berardi? E’ un dilemma importante perchè le doti di Pjaca sono importanti, però se il croa...

L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno: "Chi scelgo tra Pjaca e Berardi? E’ un dilemma importante perchè le doti di Pjaca sono importanti, però se il croato arrivasse a Firenze si prenderebbe la fascia sinistra e saresti costretto a relegare ancora Federico Chiesa sulla fascia destra. Se invece arrivasse un esterno mancino che gioca a destra, come Berardi, allora faresti il salto di qualità: Chiesa a sinistra garantirebbe molti più gol e assist, giocando da attaccante vero".