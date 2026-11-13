Brovarone: "La proprietà viola non esiste. Con 2 figure presenti e un allenatore forte si può ripartire"

Brovarone ha commentato la situazione societaria della Fiorentina

Brovarone: «La proprietà viola non esiste. La società sta lavorando con delle toppe»

La pubblicazione del bilancio relativo alla stagione 2025/26 ha riportato l'attenzione sulla situazione economica e organizzativa della Fiorentina. Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto Bernardo Brovarone, che ha espresso alcune perplessità soprattutto sulla struttura societaria e sull'assenza di figure capaci di garantire una direzione chiara al club.

"Io ritengo che la figura dell'allenatore sia talmente trainante, dominante e capace di fungere da collante da essere fondamentale. Oggi le strutture societarie sono completamente diverse, con proprietà che vedono nel nostro Paese un'ottima opportunità di investimento. Cambia tutto e, a quel punto, bisogna anche saper accettare tutta una serie di svarioni da parte di proprietà che si trovano in un ambito completamente nuovo per loro.

Riguardo al futuro non sono né pessimista né preoccupato. La proprietà è generosa e, finché tiene botta a livello economico, con un direttore sportivo bravo possiamo farcela.

L'unica cosa è che questa proprietà non esiste. La proprietà viola sono persone che hanno ricevuto in maniera fisiologica un'eredità dal padre e dal marito, che aveva il desiderio forte di portare in alto questa società.

Sono convinto che se la proprietà delegasse i poteri a due figure presenti in Italia, con carisma, e a un allenatore forte, penso che sia una società che possa fare molto bene. Ma al momento questa società non riesce a reggere il colpo e sta lavorando con delle toppe".