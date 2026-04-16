Brocchi: “Cassano rimpianto? Con più testa non avrebbe avuto le intuizioni. Il rimpianto è Rossi”

Brocchi ha spiegato che il vero rimpianto del calcio italiano è Pepito Rossi che è stato fermato solo dagli infortuni che però non dipendevano da lui

L'ex calciatore della Fiorentina Cristian Brocchi intervenuto a DAZN ha parlato di Antonio Cassano come possibile rimpianto, queste le sue parole:

"Per me non aveva la testa non è una scusa. Se Cassano avesse avuto più testa non sarebbe stato quel calciatore lì. Gli sarebbero mancate le intuizioni e quelle giocate che aveva lui. Con più testa oggi staremo parlando di un calciatore diverso, per cui io non ci credo a queste cose. Giuseppe Rossi era fenomenale, fantastico. Ma lui non era se avesse avuto la testa ma gli infortuni che non erano una cosa che dipendeva da lui"