Brescianini gioca per dare equilibrio? È il giocatore della Fiorentina che lavora meno in difesa

Brescianini recupera meno palloni di tutti nella Fiorentina

Nelle ultime settimane sta prendendo piede il concetto che la Fiorentina deve giocare con Brescianini titolare per avere più equilibrio. Un concetto ribadito anche dallo stesso Vanoli in sala stampa: “In questo momento ho bisogno di un centrocampista in più per ragioni di equilibrio.” Eppure aldilà della struttura fisica Brescianini è sempre stato tutto ma non un calciatore difensivo, e infatti i dati di queste due partite lo confermano.

Con l’Atalanta Bresciani ha 1 contributo difensivo, 1 chiusura, 3 recuperi e 3 duelli vinti su 9. Ndour ha numeri molto più alti di lui, con 7 contributi difensivi, 2 contrasti vinti, 3 intercetti, 1 chiusura, 4 recuperi e 4 duelli vinti su 7.

Ma anche Oulai che ha giocato 45 minuti e basta ha comunque numeri migliori. Con 3 contributi difensivi in più e 2 intercetti in più, pareggiando con Brescianini nel resto delle statistiche ma giocando metà partita in meno.

Ma il confronto è impietoso anche con gli altri calciatori, non solo con i difensori ma anche con i calciatori offensivi. Mastantuono per esempio con l’Atalanta ha 6 contributi difensivi in più di Bresciani ( 7 a 1), 3 contrasti vinti in più (3 a 0) e ben 5 recuperi in più (8 a 3). Anche Njie ha dati simili a Brescianini ma con 2 contrasti vinti in più e più duelli vinti.

E la musica è stata la stessa più o meno con l’Inter. Insomma che Brescianini sia un giocatore che dà equilibrio a questa squadra è almeno ad oggi un falso mito. Sia chiaro nulla contro Brescianini, anche perché questi numeri sono solo a conferma di quelle che sono sempre state le sue caratteristiche. Però ad oggi in fase difensiva non è che abbia numeri tanto migliori di quelli che ha avuto Pedro Goncalves con il Como in 60 minuti. E infatti la musica non cambia.

Nelle due partite con Brescianini in campo non è cambiato nulla nella fase difensiva. I viola hanno comunque concesso 43 tiri e subito 4 gol. Chiaro Brescianini ha poche colpe e responsabilità in questo e anzi nelle due partite giocate non ha affatto demeritato, ed era entrato bene pure contro il Como. Però quantomeno ci venga detto che gioca perché lo si preferisce a Oulai e Goncalves, perché l’equilibrio come abbiamo visto non lo porta Brescianini.