Breda: “Vanoli ha la materia prima per risollevare la Viola, i ragazzi torneranno a credere in loro stessi”

L’allenatore Roberto Breda parla ai microfoni di Radio Bruno dicendo la sua sulla situazione viola. Ecco cosa dice:

“Con Vanoli ci ho anche giocato, è un ragazzo che ha competenza, molto entusiasmo e tanta voglia. In questo momento è normale vedere tutto negativo, però se analizzi la situazione dal punto di vista di un allenatore subentrante vedi che la materia prima è tanta, l’analisi principale che fa un allenatore quando subentra è il palco giocatori, ancora è inizio novembre e a Firenze ci sono giocatori importanti. L’allenatore che subentra e ha a disposizione una squadra così, ha tutte le carte per poter fare bene. C’è da capire perchè non abbia girato con Pioli, io credo ancora comunque che sia un allenatore valido.

Quando ci sono questi momenti la prima cosa da fare è trasmettere ai ragazzi qualità e fare capire ai giocatori bravi che sono bravi, a fargli riscoprire il loro valore, riuscire a concedere di nuovo fiducia, a volte basta poco. Bisogna ricreare un ambiente concentrato sul concreto, sugli errori, sulle cose da analizzare che non vanno, per far sì che i ragazzi tornino a pensare al campo con entusiasmo di chi vuole mettersi in mostra soprattutto con un allenatore nuovo.

Quando un allenatore riconosce delle determinate caratteristiche ad un giocatore, vedendolo bene in un ruolo in cui il ragazzo magari non ha mai giocato, lo può proporre al giocatore ma non è detto che questo accolga il cambiamento, si deve parlare e capire la disponibilità di chi gioca. Mi è capitato anche con giocatori importanti ai quali a inizio carriera ho proposto certi cambiamenti che non accettavano, e poi nel corso carriera finivano in quelle posizioni, dipende dal momento che sta vivendo il ragazzo.

La capacità di convinzione e analisi dell’allenatore è importante, capire come sono abituati i ragazzi. Questa è una squadra che ha grandi valori, sul modulo tattico a volte pensi che i giocatori siano vincolati a tante cose ma quando ci parli da allenatore ti rendi conto che non è così, è una situazione che va sviluppata e che Vanoli deve affrontare dall’inizio parlando con tutti i giocatori, capendo quali siano i più bravi e tutto il resto viene di conseguenza”.