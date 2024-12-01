Bove respira in maniera autonoma, ha perso conoscenza. Si va verso il rinvio di Fiorentina-Inter

Edoardo Bove in questo momento, dopo il grave malore avuto in campo, è stato trasportato subito in ospedale. Il calciatore della Fiorentina respira in maniera autonoma ed è cosciente, ha perso conosce...

A cura di Redazione Labaroviola 01 dicembre 2024 18:49

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