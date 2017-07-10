Borja Valero su Twitter: "Sto arrivando". Ma la sua espressione sulla faccia...
"Inter is coming". Ecco il breve messaggio di Borja Valero sul profilo Twitter della società nerazzurra. È dunque sempre più vicino all'ufficialità il suo passaggio al club nerazzurro dalla Fiorentina...
A cura di Redazione Labaroviola
10 luglio 2017 12:01
"Inter is coming". Ecco il breve messaggio di Borja Valero sul profilo Twitter della società nerazzurra. È dunque sempre più vicino all'ufficialità il suo passaggio al club nerazzurro dalla Fiorentina. Questo lo screenshot del tweet.