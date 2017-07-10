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Borja Valero su Twitter: "Sto arrivando". Ma la sua espressione sulla faccia...

"Inter is coming". Ecco il breve messaggio di Borja Valero sul profilo Twitter della società nerazzurra. È dunque sempre più vicino all'ufficialità il suo passaggio al club nerazzurro dalla Fiorentina...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 luglio 2017 12:01
Borja Valero su Twitter: "Sto arrivando". Ma la sua espressione sulla faccia... - Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
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"Inter is coming". Ecco il breve messaggio di Borja Valero sul profilo Twitter della società nerazzurra. È dunque sempre più vicino all'ufficialità il suo passaggio al club nerazzurro dalla Fiorentina. Questo lo screenshot del tweet.

Borja Valero su Twitter: "Sto arrivando". Ma la sua espressione sulla faccia...

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