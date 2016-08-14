Borja, filtra ottimismo: "Non si molla niente". Recupero miracoloso?

Borja Valero: filtra ottimismo. Dopo la brutta distorsione rimediata ieri in quel di Valencia, infatti, si temeva il peggio. Invece il giocatore oggi scrive sul suo profilo twitter "Non si molla nient...

Borja Valero: filtra ottimismo. Dopo la brutta distorsione rimediata ieri in quel di Valencia, infatti, si temeva il peggio. Invece il giocatore oggi scrive sul suo profilo twitter "Non si molla niente, si lavora già per tornare" e dallo staff medico della Fiorentina tirano un sospiro di sollievo. Certo un miracoloso recupero in vista del match contro la Juve appare difficile, ma il punto è che il "Sindaco" non ha riportato lesioni gravi come quelle che si paventavano inizialmente.