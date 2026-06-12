Bordata di Infantino all'Italia: "Facciamo il mondiale a 208 squadre e vediamo se l'Italia si qualifica"

Bordata di Infantino alla nazionale Italiana dopo la terza mancata qualificazione al mondiale

Gianni Infantino, parlando dell'Italia ai microfoni di CazéTV, ha scherzato sul possibile allargamento del Mondiale:

"Vedremo come andrà questo Mondiale con 48 nazionali. È chiaro che si tratta di un evento molto grande. Abbiamo già discusso anche dell'ipotesi di arrivare a 64 squadre, per coinvolgere ancora di più tutto il mondo. La proposta è stata presentata al Consiglio FIFA, ma prima godiamoci questo primo Mondiale a 48 nazionali. Forse con 64 squadre l'Italia riuscirebbe a qualificarsi... Potremmo anche portarle a 208 e vedere se si qualifica." Lo riporta TMW