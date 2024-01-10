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Boniek sta con la Roma e affossa la Fiorentina: ''Giallorossi migliori dei viola, arriveranno quarti''

L'ex calciatore polacco sembra non avere dubbi su quale sia la squadra in grado di spuntarla nella corsa al quarto posto.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 gennaio 2024 17:20
Boniek sta con la Roma e affossa la Fiorentina: ''Giallorossi migliori dei viola, arriveranno quarti'' -
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Boniek sta con la Roma e affossa la Fiorentina: ''Giallorossi migliori dei viola, arriveranno quarti''

Intercettato da un'intervista del Messaggero, l'ex stella del calcio polacco Zbigniew Boniek ha parlato del duello a distanza che vede anche Roma e Fiorentina per la lotta al quarto posto esprimendo una sua preferenza per la compagine giallorossa:

''Non so quale sarà il futuro di Mourinho. Io ho un debole per lui, lo ammetto ma alla fine solo i risultati fanno la differenza. Se il Napoli ha alzato bandiera bianca devi assolutamente arrivare quarto. La Fiorentina è più debole, così come la Lazio e il Bologna''.

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