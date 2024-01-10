Boniek sta con la Roma e affossa la Fiorentina: ''Giallorossi migliori dei viola, arriveranno quarti''

L'ex calciatore polacco sembra non avere dubbi su quale sia la squadra in grado di spuntarla nella corsa al quarto posto.

Intercettato da un'intervista del Messaggero, l'ex stella del calcio polacco Zbigniew Boniek ha parlato del duello a distanza che vede anche Roma e Fiorentina per la lotta al quarto posto esprimendo una sua preferenza per la compagine giallorossa:

''Non so quale sarà il futuro di Mourinho. Io ho un debole per lui, lo ammetto ma alla fine solo i risultati fanno la differenza. Se il Napoli ha alzato bandiera bianca devi assolutamente arrivare quarto. La Fiorentina è più debole, così come la Lazio e il Bologna''.

FARAONI VUOLE SOLO LA FIORENTINA

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