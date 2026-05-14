Bonaventura: "Spero in una bella stagione l'anno prossimo, i tifosi meritano grandi soddisfazioni"

Le parole di Bonaventura: tanti ricordi con la gente viola

Intervistato ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina, Bonaventura ricorda gli anni vissuti in maglia viola. Ecco le sue parole:

"Sono passato dal Viola Park a salutare amici ed ex compagni. Ho instaurato un bel rapporto con tanta gente, sono felice di esser passato. Ho fatto una bella esperienza in Arabia e adesso mi sto dedicando alla famiglia. Il futuro vedremo".

"Ho seguito tutta la stagione, e posso dire che non è facile quando l'annata comincia così male poi recuperare. Ma la Fiorentina ha fatto quello che doveva fare nella seconda parte di stagione. Spero che adesso finiscano bene la stagione e che l'anno prossimo facciano un grande campionato. Firenze è una bella piazza, e i tifosi meritano grandi soddisfazioni".

"A Firenze ho tanti bei ricordi, sono stati 4 anni in cui mi sono divertito: giocavamo bene, la gente allo stadio ci dava grande spinta, eravamo un tutt'uno. C'era tanto entusiasmo. E' una gioia per un calciatore essere a Firenze. L'unico rammarico è stato quello di non aver vinto nessuna coppa, però sono stati veramente anni belli per tutti".

Infine un'analisi in vista della prossima sfida a Torino contro la Juventus: "So che è una gara molto sentita. Sono sicuro la squadra farà una bella prestazione e spero che possano regalare una gioia ai tifosi".