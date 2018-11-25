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Bologna-Fiorentina 0-0. Per i viola 5° pareggio consecutivo e vittoria che manca da due mesi

Non va oltre lo 0-0 la Fiorentina di Pioli che al Renato Dall'Ara di Bologna pareggia contro i padroni di casa al termine di una gara piatta, senza grandi occasioni. Fiorentina che per l'ennesima volt...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 novembre 2018 16:45
Bologna-Fiorentina 0-0. Per i viola 5° pareggio consecutivo e vittoria che manca da due mesi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
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Non va oltre lo 0-0 la Fiorentina di Pioli che al Renato Dall'Ara di Bologna pareggia contro i padroni di casa al termine di una gara piatta, senza grandi occasioni. Fiorentina che per l'ennesima volta fatica ad arrivare a concludere in porta e le poche volte che lo fa ne escono fuori tiri deboli. Ci provano Chiesa e Benassi nel primo tempo e Milenkovic nel secondo che colpisce un palo. Altra prestazione sottotono di Simeone che sbaglia due gol nel primo tempo e un grosso contropiede nel secondo, vanificando una grande azione stoppando male il pallone. Si rivede dopo tanto tempo Thereau che però non incide più di tanto.

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