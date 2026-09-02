Bojinov duro: “Spero che la squadra abbia visto le immagini di oggi e capito cosa è la Fiorentina”

Bojinov sveglia la Fiorentina dopo la partenza dura

Valeri Bojinov al termine della partita del centenario ha tirato le orecchie alla Fiorentina attuale, queste le sue parole:

“Io spero che la squadra attuale abbia visto le immagini di oggi, non esistono annate come la scorsa. Spero abbiano visto quello che è successo qui oggi e che abbiano capito cosa è la Fiorentina, non possono fare un altro anno di sofferenza. Lo dico perché di questo passo tra 10 anni ci saremo sempre noi a giocare le partite tra leggende”